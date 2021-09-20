Манижа анонсировала выход четвертого альбома

В сентябре певица Манижа анонсировала выход своего нового мини-альбома. Пластинка выйдет 24 числа. Под эту новость 30-летняя артистка опубликовала несколько снимков с новой фотосессии.

Напомним, что у участницы «Евровидения-2021» от России Манижи всего два полноформатных студийных альбома и один короткоиграющий. Также у нее есть две пластинки, вышедшие в 2008 и 2012 годах под другими псевдонимами. В 2021 году, кроме песни Russian woman, она выпустила еще два сингла: «Про тебя» и Akkulista.

Добавим, что из-за ограничительных мер звезде пришлось снова перенести свой концерт в «Крокус сити холле» — с 19 сентября на 22 февраля 2022 года (ранее он был запланирован на июль). А вот ее концерт в петербургском клубе «Морзе», намеченный на 1 октября, похоже, все-таки состоится.

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