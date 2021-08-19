«Нельзя ничего удалять»: Манижа запрещает ретушировать свои фото в журналах и рекламе

Певица настаивает на том, чтобы издания оставляли морщинки и прыщики на ее лице.

Еще пять лет назад и сегодня, после участия в «Евровидении», певица Манижа, давая интервью журналам, выдвигает требование — все ее опубликованные снимки не должны быть подвергнуты ретуши. 30-летняя артистка отмечает, что она не хочет обманывать аудиторию и всегда показывает себя такой, какая есть.

«Когда мы изучаем рекламные контракты с брендами, у нас тоже в наружке нет фотошопа. Я требую оставить кожу, какая она есть, оставить тело, какое оно есть, даже если где-то складочка, или морщинка, или прыщик. Нельзя ничего удалять», — уверяет Манижа.

При этом певица не может твердо сказать, что принимает себя настоящую и ей все равно, как она выглядит. Причина запрета на ретушь в другом — звезда понимает, что орудует мощным инструментом под названием популярность, и несет определенную ответственность за него.

«Я эти инструменты видела в своем подростковом возрасте у других артистов. Я смотрела на какую-то звезду и думала: «Господи, как она круто выглядит, какая у нее кожа», но мы ведь не вблизи друг друга видим. Мы же видим артистов на картинке абсолютно отфотошопленными», — поделилась Манижа с изданием Ok Magazine, которому так же запретила корректировать свои фотографии.

Артистка поделилась, что иногда глянцевые журналы «встают на дыбы», если им предлагают разместить на полосе фото с прыщами, например. Участница «Евровидения» отмечает, что в таких случаях вообще отказывается от публикации.

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