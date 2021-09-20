В домашнем: Вера Брежнева в джинсах клеш и плюшевых тапочках запечатлелась дома

Певица поделилась кадром, на котором предстала в обычном облачении и без макияжа.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала женой Константина Меладзе, с которым вместе больше пяти лет. Певица регулярно ездит на гастроли, но минувшим летом она много времени провела в Италии, где у нее есть дом. Обычно артистка редко делится семейными кадрами, но в последнее время даже о своей жизни она стала рассказывать чаще.

За последние недели Вера успела побывать в Киеве, выступить в Ереване и погулять по Венеции. Каждый раз она хвасталась женственными образами. Певица любит носить шелковые костюмы и юбки, а также трикотажные платья. Но 20 сентября она запечатлелась в домашней обстановке. На этот раз Брежнева предстала в белой футболке оверсайз, джинсах клеш и мягких плюшевых тапочках.

Певица примеряла к сете новые часы. Она выбрала современный вариант без рамки. Артистка попросила совета у поклонников. Многие ее подписчики отметили, что Вера выглядит еще моложе без макияжа.

«Какой стильный образ, хоть и домашний», «Классные джинсы», «Обожаю вас хоть во что одетую, но одеты вы всегда безупречно», «Оооо красота!», «Вера, какая вы уютная», «Даже дома стильная, как вам удается?»: «Безупречная во всем», «Крутые часы, в ваших руках все преображается», «Мне нравится все, особенно ваши тапочки», — прокомментировали пост подписчики.

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