«Раздобрела»: Настя Каменских свела с ума фанатов в платье с ошеломительным декольте

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Ее прославил дуэт с Потапом. Они выпускали один хит за другим. Певица долгое время скрывала свой роман с напарником. Они даже пели что «не пара». Однако в 2019 году влюбленные сыграли долгожданную свадьбу. Примечательно, что после этого певица стала выступать сольно, а муж теперь является ее продюсером. Это не мешает ей носить смелые наряды и даже порой оголяться.

После отдыха в Хорватии Настя вернулась к гастролям. Теперь она старается совмещать работу с отдыхом, поэтому порой делится фотографиями, на которых позирует в бикини. Но один из ее концертных нарядов идеально подчеркивает достоинства ее фигуры. Накануне она устроила фотосессию в золотых интерьерах, представ в алом платье с ошеломительным декольте. Наряд с бахромой дополняли кожаные ботфорты.

Но поклонники сочли, что артистка поправилась и бордовое платье стало не по размеру. Так как она оголила свой роскошный бюст.

Пользователи Сети были сражены тем, как выглядит Каменских. Многие осыпали ее комплиментами. «Атмосферно, красочно, эротично, женственно!», «Боже мой, да какая же она красивая!», «Ну, красотка — огонь! Ну нет слов, как хороша!», «Раздобрела», «Близняшки вышли», «Ты выглядишь — бомбически», «Платье пора менять, добро не помещается», — прокомментировали кадры подписчики.

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