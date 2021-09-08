«Как стоит! Настоящая?»: Каменских оголила упругий бюст в лифе из маленьких «треугольников»

Настя Каменских не скрывает, что стала популярна, когда начала выступать с Потапом. Их дуэт был очень востребован. Более того, поклонники всегда подозревали, что между коллегами есть чувства, поэтому их свадьба в 2019 году стала радостным событием для их фанатов. Однако теперь Настя выступает сольно. При этом она продолжает делится пикантными фото и облачаться в соблазнительные наряды.

Осенью певица возобновила гастроли. Она регулярно отправляется в поездки с концертами. Но при этом жена Потапа успевает и отдохнуть. На этот раз она успела запечатлелась в купальнике. Каменских запечатлелась в мини-бикини и полосатом лифе в виде треугольников. Она подчеркнула пышный бюст и силуэт фигуры. При этом артистка была без макияжа и укладки, собрав волосы в небрежный пучок.

Поклонники были сражены тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. Другие стали обсуждать фигуру знаменитости.

«Как соблазнительно», «Очень сочная фигурка», «Как стоит! Настоящая?», «Бюст разъехался», «Настя, ты горячая штучка», «Хочется не только видеть эту красоту», «Какая хорошенькая, как ты мило выглядишь», «Ох, как ты выглядишь», «Такая девчушка, но фигурка ух», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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