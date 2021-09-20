Дана Борисова о «Форте Боярд»: «Очень боялась карантина и в Москве всех накрутила»

Снявшаяся во втором сезоне телеигры «Форт Боярд» на канале СТС Дана Борисова поделилась мнением, что это самый продуманный и толковый проект. В новом интервью 45-летняя телеведущая, как участница реалити со стажем, высказалась, что отношение к игрокам и ответственность на съемках этого шоу были на уровне. Даже 10-дневный карантин во Франции, который был обязателен для участников, оказался прекрасным времяпрепровождением.

«Я, кстати, очень боялась карантина и в Москве всех накрутила, что испытания — это всего лишь несколько часов, а вот десять дней в одной комнате — ужас. А в итоге получилось, что это самое яркое приключение за все лето. Я отлично отдохнула и к игре оказалась в форме», — призналась Борисова в беседе с журналом «Москвич».

Напомним, что Дана дважды участвовала в «Последнем герое», а также в спортивном телешоу «Вышка».

Новый сезон «Форт Боярд» с ее участием выйдет на СТС 27 сентября. Вести передачу будет Сергей Бурунов.

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