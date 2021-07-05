Прохор Шаляпин, Валя Карнавал и другие звезды оказались на карантине ради шоу «Форт Боярд»

«Форт Боярд» для многих телезрителей один из самых любимых и завораживающих телешоу. Несколько лет назад проект вернулся в эфир канала СТС. Звезды вновь решились проверить свои способности. На съемки в старинную крепость ездили такие знаменитости, как Мария Погребняк, Роза Сябитова, Ольга Бузова и другие известные персоны. Из-за пандемии в прошлом году съемки шоу не проводились, но на этот раз было решено снова отправить добровольцев во Францию.

Российские актеры, блогеры, ведущие и музыканты прилетели на знаменитое побережье, чтобы стать участниками нового сезона шоу «Форт Боярд». Но Прохора Шаляпина, Валю Карнавал, Дану Борисову, Юлию Михалкову, Юлию Топольницкую, Макса +100500, актеров сериала «Реальные пацаны» Николая Наумова и Владимира Селиванова, Артема Королева и других известных персон ожидает 10-дневный карантин в 10 отелях на атлантическом побережье страны.

Заселить всех приехавших героев в одном месте оказалось невозможным: французы забронировали большую часть номеров, чтобы отметить один из главных праздников в стране — День взятия Бастилии. Стоит отметить, что Франция сделала исключение ради телепроекта и разрешила звездам из нашей страны приехать. Отметим, что из-за пандемии въехать в страну без веских причин нельзя.

Добавим, что пока актеры, музыканты и блогеры находятся в самоизоляции, они могу покидать отель с 10:00 до 12:00 утра, чтобы купить продукты в магазине. Ранее ведущим шоу был Сергей Шнуров. Имя нового ведущего пока хранится в секрете. Однако уже скоро герои снова будут искать ключи в знаменитом форте и пытаться забрать сокровища, охраняемые тиграми.

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