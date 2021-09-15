Сергей Бурунов стал первым ведущим «Форт Боярд», который заменил участника на испытании

Второй сезон экстремальной телеигры стартует на СТС с 27 сентября.

Вечером 27 сентября на канал СТС вернется знаменитое шоу «Форт Боярд». Во втором сезоне зрители увидят, как испытания французской крепости проходят Иван Дорн, Прохор Шаляпин, Дана Борисова, Юлия Михалкова, Валя Карнавал и другие российские звезды. А дирижирует всем этим в качестве ведущего актер Сергей Бурунов.

Последний, кстати, совершил такое, чего в передаче не случалось никогда. Он стал первым ведущим, который заменил одного из участников во время экстремального квеста. Сергей признается, что до сих пор не понял, как решился на такой риск.

«Я всегда переживаю, когда вижу, как коллеги соглашаются на подобные авантюры. Все может случиться: вывихнул ногу, упал, растянул что-то. И тогда из профессии выпадаешь на время», — говорит Бурунов.

Свой вклад в копилку рекордов шоу внесла и Юлия Михалкова — она стала первой российской участницей, которую катапульта запустила в океан.

«Могу сказать, что это одно из самых сильных переживаний за пять лет, — признавалась актриса. — Высота — моя главная фобия, которая, как мне казалось, лишает контроля над собой. Один только вид катапульты вызывал панику. Конечно, сначала сердце бешено забилось, ноги стали ватными. Но чем ближе я становилась к катапульте, тем больше во мне появлялось уверенности».

Кстати, в новом сезоне появятся и новые испытания: перевернутая комната, затопленное метро форта и телефонная будка, парящая над океаном.

Напомним, что первый сезон «Форт Боярд» на СТС прошел под руководством Сергея Шнурова, а в 2020 году новые выпуски не снимали из-за пандемии. В 2021-м все звезды, участники нового сезона, были вынуждены пройти 10-дневный карантин во Франции.

Смотрите телеигру «Форт Боярд» с 27 сентября — по понедельникам в 20:00 на канале СТС.

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