«Скинула два килограмма»: Анна Бузова рассказала, как ей удается оставаться стройной

Сестра Ольги Бузовой привела себя в форму поле отдыха.

В одной из последних Stories личного микроблога бизнесвумен Анна Бузова разместила фото в фиолетово-желтом купальнике. Таким способом знаменитость похвасталась успехами тренировок.

Близкая родственница телеведущей Ольги Бузовой пообщалась с поклонниками. Фанаты поинтересовались у Анны, как она смогла прийти в форму после отпуска в Турции. Бузова рассказала, что она не пропускала занятия спортом.

Длинноволосая красавица чередует упражнения и виды спорта. При этом старается каждый день совершенствовать физическую форму.

«Скинула два килограмма. Спорт каждый день: 30 минут йога и тренировка 60 минут. Минимум 10 тысяч шагов в день. Один день разгрузки на 900 калорий. Остальные дни слежу за питанием, не превышаю суточную норму в 1200 калорий», — отметила Бузова.

Анна похвасталась загорелым подтянутым телом в лимонном лифе, поверх которого натянула короткий фиолетовый лонгслив. Бузова подобрала к ним тугие трусики. Они подчеркнули точеные ножки экс-участницы «Дома-2».

При этом Анна призналась, что не всем нравится ее худоба. Хейтеры критикуют Бузову за отсутствие аппетитных форм.

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