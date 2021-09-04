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«Очень идет этот цвет»: Анна Бузова поддержала тренд на комбинацию джоггеров и худи

Сестра Ольги Бузовой сочетала яркий наряд с акцентными аксессуарами.

«Очень идет этот цвет»: Анна Бузова поддержала тренд на комбинацию джоггеров и худи
Анна Бузова. Фото: Instagram.com/annabuzova

Младшая сестра известной телеведущей — Анна Бузова —  разместила на личной странице кадры в солнечном костюме из трикотажа. Утепленный комплект в спортивном стиле выбирает уже не первая знаменитость российского шоу-бизнеса.

Напомним, недавно исполнительница Анна Седокова в ярко-апельсиновом худи в сочетании с джоггерами собралась на съемки. В свободное от концертов время певица носит спортивные вещи. А трикотажный костюм является одним из любимых нарядов в гардеробе жены баскетболиста Яниса Тиммы.

Вот и бизнесвумен Анна Бузова решила соответствовать самым последним трендам. Сестра Ольги Бузовой облачилась в желтые худи и джоггеры. К ним знаменитость подобрала массивные кроссовки черного цвета и сумочку Louis vuitton.

Анна Бузова
Анна Бузова в новом спортивном образе. Фото: Instagram.com/annabuzova

«Красивая, яркая. Очень идет этот цвет», «Костюм огонь», «Красивая», «Стильная какая», — восхитились модным образом Анны ее поклонники.

Также Бузова рассказала, что улетает из осенней Москвы вместе с возлюбленным. Анна и ее муж отправляются в Стамбул. К слову, ранее Бузова поздравила Константина Штыркина с днем рождения. Бизнесвумен поделилась кадрами трогательных семейных моментов.

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Анна БузоваЗвездный стильСпортивные костюмыТренды осенитрикотажный костюм