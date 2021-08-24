«Не высказать, как хороша»: сестра Бузовой сразила рельефными формами в мини-бикини

Ольга Бузова прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она сначала была участницей реалити, а потом стала ведущей проекта. Лишь в этом году телеведущая решила покинуть свой пост. 35-летняя артистка не может устроить свою личную жизнь. При этом она не перестает за собой ухаживать и без стеснения оголяется на публике. У Ольги есть сестра по имени Анна. Она предпочитает заниматься своим бизнесом и не рвется в шоу-бизнес.

У родственницы Бузовой есть возлюбленный. Они вместе уже длительное время, но свадьбу играть не хотят. Анна часто проводит время за городом. На этот раз она поделилась кадром с отдыха на природе. Сестра артистки предстала в мини-бикини на завязках цвета Барби. Она подчеркнула свои стройные ноги и округлый бюст. Девушка грациозно позировала у бассейна, вытянув ступни.

«На чиле, на расслабоне», — написала она.

Подписчики признались, что были сражены красотой Анны. Ранее она признавалась, что не всегда была такой худой, но занялась спортом, чтобы вернуться в форму. «Не высказать, как хороша», «Какая же красивая», «Куколка», «Шикарная», «Красотка, куколка Синди», «Оле такое не досталось», «Фигура — топ!», «Вау, фигура огонь», «Надо же, как похожа на сестру, но фигура просто безупречная», — прокомментировали пост подписчики.

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