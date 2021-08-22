«Деловая девушка»: Анна Бузова подчеркнула стройность юбкой-карандашом и приталенной блузкой

В одной из последних публикаций личного микроблога бизнесвумен Анны Бузовой появилась запись, в которой знаменитость похвасталась офисным образом с актуальным принтом.

Сестра телеведущей Ольги Бузовой отдала предпочтение модной «гусиной лапке». Юбку-карандаш с запахом с таким принтом Анна дополнила белоснежной силуэтной рубашкой. Бузова завершила образ массивным аксессуарным ансамблем. Черные очки с крупной оправой, серебристые круглые серьги знаменитость скомбинировала с золотой цепью и сумкой-пельменем цвета бисквита.

«Тут как бы такое дело — лето-то уже почти все, успели насладиться? Я вот вообще не понимаю, как оно так быстро прошло, за окном 16 градусов и волей-неволей вспоминается жара, на которую мы все жаловались. И я, если честно, не против ее вернуть», — призналась Анна.

«Вот такой стиль — супер. Стильная деловая девушка», «Тебе так идет этот образ», «Стильный, красивый наряд успешной деловой женщины», «Шикарная ты, Анна, во всех нарядах просто красотка», «Вау, какая деловая девушка», — написали восторженные поклонники Бузовой в комментариях под фото.

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