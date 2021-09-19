«Как похудела!»: Валя Карнавал с голым животом взбудоражила преобразившейся фигурой

В одной из последних публикаций личного микроблога тиктокерши Вали Карнавал появилась фотография знаменитости в микротопе. Наряд блогера засветил плоский животик 19-летней Карнавал.

Валя облачилась в черную футболку, которая едва покрывала грудь артистки. К ней Карнавал подобрала широкие брюки такого же цвета. Серебристый принт украсил наряд блогера. Певица разнообразила аутфит цепями.

Карнавал с экстравагантным маникюром акцентировала внимание на аккуратной груди. Валя похудела, и пышные формы исчезли. Зато теперь бывшая избранница шоумена Егора Крида не боится продемонстрировать рельефный животик.

«Валь, ты шикарна!», «Фигура просто бомба», «Как похудела!», «Ты крадешь миллионы сердец», «Что за магия? Куда все делось?», «Какая худышка», «Худенькая такая стала», «Скинула, что ли?», — написали поклонники Карнавал в комментариях под фото.

Напомним, ранее Валя Карнавал запечатлелась возле своего Гелендвагена в приталенной рубашке ярко-бирюзового цвета. Блогер дополнила образ ботфортами на квадратном каблуке, велосипедками и накрасила глаза голубыми тенями. Однако стилист не оценил старания артистки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.