Разбор стилиста: модные куртки на осень 2021 года
Видео
Что такое натуральный стиль в одежде
Видео

«Как похудела!»: Валя Карнавал с голым животом взбудоражила преобразившейся фигурой

Экс-возлюбленная Егора Крида сверкнула стройным телом.

«Как похудела!»: Валя Карнавал с голым животом взбудоражила преобразившейся фигурой
Валя Карнавал. Фото: Instagram.com/karna.val

В одной из последних публикаций личного микроблога тиктокерши Вали Карнавал появилась фотография знаменитости в микротопе. Наряд блогера засветил плоский животик 19-летней Карнавал.

Валя облачилась в черную футболку, которая едва покрывала грудь артистки. К ней Карнавал подобрала широкие брюки такого же цвета. Серебристый принт украсил наряд блогера. Певица разнообразила аутфит цепями.

Карнавал с экстравагантным маникюром акцентировала внимание на аккуратной груди. Валя похудела, и пышные формы исчезли. Зато теперь бывшая избранница шоумена Егора Крида не боится продемонстрировать рельефный животик.

Валя Карнавал
Валя Карнавал. Фото: Instagram.com/karna.val

«Валь, ты шикарна!», «Фигура просто бомба», «Как похудела!», «Ты крадешь миллионы сердец», «Что за магия? Куда все делось?», «Какая худышка», «Худенькая такая стала», «Скинула, что ли?», — написали поклонники Карнавал в комментариях под фото.

Напомним, ранее Валя Карнавал запечатлелась возле своего Гелендвагена в приталенной рубашке ярко-бирюзового цвета. Блогер дополнила образ ботфортами на квадратном каблуке, велосипедками и накрасила глаза голубыми тенями. Однако стилист не оценил старания артистки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Валя КарнавалЕгор Кридкрасивая фигурасекрет стройной фигурыТикТок