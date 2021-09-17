«Образ из аниме»: Валя Карнавал позировала на фоне нового автомобиля в высоченных сапогах

Бывшая возлюбленная исполнителя Егора Крида — Валя Карнавал — похвасталась новеньким Гелендвагеном и образом в бирюзово-черных оттенках. Свежее фото артистка разместила на личной странице в Instagram.

Напомним, на днях Карнавал приобрела для себя машину — Mercedes Benz G63 AMG. Певица устроила фотосессию на фоне автомобиля. Для этого Карнавал облачилась в черные велосипедки и приталенную рубашку цвета бирюзы. К слову, веки Вали были такого же цвета, что и блузка.

Карнавал дополнила образ серебристыми серьгами-конго, сумкой Saint laurent и ботфортами на квадратном каблуке и платформе.

Стилист портала Teleprogramma.pro — Элла Маковей — дала экспертную оценку образу артистки.

«Девушка «примерила» на себя гротескный образ из аниме: яркий макияж глаз в цвет облегающей рубашки, ботфорты на платформе, фантазийный маникюр. Нет, ни актуальным, ни повседневным образ назвать нельзя. Возможно, молодая девушка на этапе проб и поиска себя. А возможно собралась на тематическую вечеринку?» — отметила стилист.

А вот фолловерам Карнавал аутфит блогера пришелся по вкусу.

«Валь, ты идеальна», «Очень красивая!», «Самая яркая звездочка», «Настоящая леди», «Шикарная», — написали поклонники Карнавал в комментариях под фото.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более пяти лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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