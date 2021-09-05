«Одежда аж трещит на ней»: Валя Карнавал показала упругую грудь во всей красе, утянув ее тесной секси-рубашкой

Валя Карнавал недавно побывала на YouTube-шоу «Ночной контакт», где вдруг заявила, что у нее есть отношения и вообще она замужем.

Однако, недолго храня интригу, она призналась, что ее любимый – это работа, которая занимает все ее время. Никаких других романов в настоящий момент у нее нет. И даже в отпуск в Сочи экс-девушка Егора Крида ездила с мамой, где ей очень понравилось. Единственный момент, который напрягал блогера – это назойливые дети и подростки, которые все время хотели с ней сфотографироваться.

Как истинная тиктокерша, Валя Карнавал записала видео для социальных сетей в луке, в котором пришла на эту передачу. В кадре звезда ничего особо не делает, просто позирует перед камерой под музыку, но ролик имел успех. Судя по всему, благодаря наряду – рубашка на пышной груди 19-летней знаменитости в любой момент рисковала быть расстегнутой, ее пуговицы натянулись и с трудом сдерживали пышную грудь.

«Какая грудь! Когда такая выросла? Одежда аж трещит на ней», «Валя с годами только красивее становится», «Ее образы – отдельный вид искусства», «Карнавал, ты просто нереально красивая», — прокомментировали видео фолловеры.

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