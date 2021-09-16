«Добро пожаловать в семью»: Валя Карнавал похвасталась новеньким Mercedes-AMG

Артистка Валя Карнавал поделилась снимками с новым автомобилем Mercedes-AMG G 63. Стоимость такой машины составляет около 24 миллионов рублей.

19-летняя экс-возлюбленная шоумена Егора Крида призналась, что сама смогла купить такой дорогой автомобиль. Валя выбрала черный Гелендваген, как у модели Анастасии Решетовой.

Карнавал похвасталась тем, как забирала новенького «железного коня» из автосалона. Получив ключи от машины премиум-класса, Валя запечатлелась рядом с покупкой.

«Я мечтала об этом и это благословение. Добро пожаловать в семью, G 63», — отметила Карнавал.

Валя позировала в бирюзовой блузке с манжетами и велосипедках черного цвета. К аутфиту Карнавал добавила ботфорты на платформе и квадратным каблуком. Брюнетка сделала легкую укладку, надела серебристые серьги-конго и повесила на руку лаковую сумочку Saint Laurent. Валя сделала яркий макияж с тенями в цвет блузки.

«Вау! Валя, выходи за меня замуж!», «Когда сама исполняешь свои мечты, красотка!», «Деловая мадам», «Ого, ты большая молодец!», «Поздравляем с лучшей покупкой!», — написали поклонники Карнавал в комментариях под фото.

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