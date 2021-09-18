Юная модница: Лиза Галкина в кюлотах из денима и футболке прижалась к папе во время вечеринки

Максим Галкин и Алла Пугачева устроила праздник для двойняшек в честь их дня рождения.

Алла Пугачева не скрывает, что стала реже выступать, так как решила посвятить себя семье. Теперь она не гастролирует, а большую часть времени проводит в замке. Ей некогда скучать, так как муж Максим Галкин всегда уделяет ей внимание, а также двойняшки Лиза и Гарри всегда придумывают, чем заняться. 18 сентября малыши отпраздновали день рождения. В честь этого события родители устроили для них праздник.

Вечеринка была организовала в стиле фильма «Звездные войны». Аниматоры не только устроили игры, но и представление для именинников и маленьких гостей. Сначала Лиза предстала на публике в пышном белом платье с рукавами-фонариками. Она была одета в одной гамме с братом. А вот когда начались танцы и шоу, она переоделась в футболку и кюлоты из денима с высокой талией.

Галкин был в центре событий. В какой-то момент он обнял детей. Они наблюдали за электрической молнией, которая мерцала под ритм мелодии из саги «Звездные войны». Лиза подставила руку к виску и стала маршировать. Девочка вызвала улыбку у публики.

Поздравить малышей пришли Кристина Орбакайте, Никита Пресняков с женой Аленой Красновой и много других родственников, а также друзей и коллег Пугачевой. Поклонники восхитились маленькой именинницей и отметили, что она растет не только модницей, но и очень творческой девочкой.

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