«Все модные»: Орбакайте в бархатном костюме цвета чайной розы предстала в ресторане с родными

Кристина Орбакайте в этом году решила задержаться в Москве. Обычно большую часть времени она проводит в США, так как там у нее есть дом и квартира. Более того, ее дочка Клавдия ходит в нью-йоркскую школу. Но на этот раз певица все лето провела с родными, лишь на несколько недель уехав отдыхать в Грецию с мужем Михаилом Земцовым. Но в сентябре она успешно совмещает гастроли и посиделки с родными.

Еще недавно Кристина с семьей побывала на рыбалке. Также она успела покататься на речном трамвайчике. А вот 12 сентября певица уже с Алла Пугачевой, Максимом Галкиным и двойняшками Лизой и Гарри появилась на празднике у подруги семьи Иды Достман. Ее сына Яша отпраздновал день рождения, а также родители устроили бармицву. Орбакайте с родными появилась в ресторане, где был организован праздник.

Примечательно, что Алла Борисовна была в пышной юбке и косухе. Похожий образ выбрала ее дочка Лиза. А вот Гарри был в черном костюме. Из всех выделялась Кристина, так как она выбрала бархатный брючный костюм цвета чайной розы. Они шли вместе среди столиков. Максиму доверили зажечь одну из свечей. Потом звездная семья стала веселиться. Лиза не выпускала мамину руку.

«Красавица кабаре», — назвала свой образ Пугачева. «А Лиза в косухе. В общем, все модные», — признавался Галкин.

Многие друзья и поклонники с ним согласились. «Очень нарядные», — отметила Анита Цой. «Алла совершенно бесподобно выглядит, очень красивая», «Кристина такая красотка, костюм у нее шикарный», «Все в черном, а Кристина выделилась», «Классная семья, могут все вместе выходить в свет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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