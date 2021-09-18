Фрукты и шампанское: Яна Рудковская в леопардовом купальнике утроила роскошный завтрак в бассейне

Звездный продюсер решила не оставлять все радости на вечер.

В одной из последних публикаций личного микроблога жены Евгения Плющенко — Яны Рудковской — появилась запись, в которой знаменитость запечатлелась возле бассейна с плавающим подносом.

Рудковская показала не только стройные ножки с ровным шоколадным загаром, но и свой завтрак. На отдыхе Яна не забывает об авторской рубрике, где публикует завтраки настоящей звезды. В Турции знаменитость решила воспользоваться услугами отеля и заказала роскошный завтрак на красиво оформленном подносе.

Плавающий завтрак Рудковской выглядел следующим образом: огромный черный поднос, на нем лепестки алой розы, две большие тарелки с экзотической фруктовой нарезкой, фарфоровая посуда и шампанское со льдом.

Рудковская в леопардовом купальнике и квадратных солнечных очках изящно позировала возле завтрака.

«Доброе утро, рубрика «Мои завтраки» уже и на турецком побережье», — заявила продюсер.

Напомним, ранее Яна Рудковская в купальнике Versace похвасталась спелым «орешком», который искупала в море.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.