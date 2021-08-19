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Ослепительно и пышно: Рудковская вместе с бриллиантами засветила в сияющем декольте упругие прелести

Светская львица блистает на «Новой волне» в Сочи вместе с другими звездными гостями.

Ослепительно и пышно: Рудковская вместе с бриллиантами засветила в сияющем декольте упругие прелести
Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

Знаменитая продюсер и бизнес-леди Яна Рудковская в числе первых поспешила в Сочи, чтобы принять участие в фестивале музыки «Новая волна» на Черноморском побережье. Накануне на открытии красотка блистала на красной дорожке вместе такими селебрити, как Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Сергей Лазарев и другие.

Для выхода Рудковская выбрала эффектное платье с длинным шлейфом. Блестки, перья, модный цвет наряда и аксессуары, его сопровождающие, — все в вечереем луке красотки привлекло повышенное внимание окружающих.

Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Щепетильно Яна Рудковская отнеслась к деталям, ведь в них, как известно, самое главное. Откровенное декольте красотка украсила бриллиантовым колье Mercury, которое показала крупным планом в своем микроблоге. Упругие прелести красотки тоже попали в кадр, и вся вечерняя композиция стала настоящим украшением не только самой Рудковской, но и всего вечера.

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