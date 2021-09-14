Богиня пляжа: Рудковская в купальнике Versace оголила свой «наливной поплавок» в морских волнах

Яна Рудковская уже давно счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она занимается продюсирование звезд, но при этом ее главной страстью давно стала мода. Блондинка не пропускает модных показов и регулярно на светские рауты, где демонстрирует свои образы. Только на «Новой волне» она показала порядка шести вечерних платьев. А недавно жена фигуриста решила продлить себе лето и впервые приехала отдыхать в Турцию.

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Обычно Яна ездит на дорогостоящие курорты. Но отдых в Кемере ей тоже пришелся по вкусу. Она отметилась в ярких пляжных образах. А 14 сентября светская львица поделилась видео, на котором было запечатлено, как она заходит в море. Блондинка предстала в купальнике Versace с открытой спиной. Рудковская засветила загорелые ноги и подтянутые бедра. Она окунулась в воду.

«Перешли с широкоформатного режима съемки на нормальный», — написала звезда.

Не раз Яну критиковали за использование фотошопа. Каждый раз поклонники не верят, что у нее стройные и длинные ноги. Теперь они смогли увидеть ее фигуру без прикрас. «В любом формате классная!», «У вас идеальная и подтянутая фигура», «Поплавок выдает возраст», «Классно выглядите, всем бы такую фигуру и ноги», «Хороша», «Уже загорели», «Вся роскошь в вашей талии», — прокомментировали пост подписчики.

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