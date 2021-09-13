Динамично и модно: беременная Нюша предстала в путешествии с дочкой в одном стиле, умело скрыв животик

Нюша, несмотря на свою беременность, ведет активный образ жизни. С уже внушительным животиком звезда появлялась на сцене, а также побывала на Кипре в компании мужа Игоря Сивова, дочки Симбы и пасынков. Здесь она, к слову, отметила свое 31-летие. Певица обычно предпочитает праздновать свои именины за пределами России и не стала изменять себе и в этот раз.

И вот знаменитость опять решила отправиться в полет. В личном блоге артистка показала кадры с борта самолета с дочкой. Супруга рядом певица не запечатлела. Нюша не стала раскрывать места своей конечной точки, решив немного заинтриговать своих фолловеров.

Однако чуть позже Нюша сообщила почитателям, что улетела с наследницей во Францию. В путешествие они обе нарядились в спортивном стиле, отдав предпочтение джоггерам. Звезда выбрала в комплект с брюками объемную толстовку, которая скрыла ее животик, а Симба — оранжевое худи. Отметим, что тренировочные брюки сейчас в тренде, их с успехом носят звезды не только, когда занимаются спортом или в дорогу, но и включают в обычные повседневные луки.

Смотрите также