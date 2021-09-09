«Вот это ложбинка»: беременная Нюша обнажила налившийся бюст, встав на четвереньки

Нюша выступает на сцене с юных лет. Она давно привыкла к пристальному вниманию публики к ее персоне. При этом раньше певица предпочитала скрывать свою личную жизнь. Она тайно сыграла свадьбу с Игорем Сивовым на Мальдивах, а потом долго прятала округлившийся живот, когда была беременна дочкой Симбой. А недавно артистка снова объявила, что беременна. Она не раскрыла пол ребенка, но отметила, радостное событие состоится зимой.

Почти все лето Нюша выступала, путешествовала и веселилась с друзьями. Она даже успела отдохнуть на Кипре. Теперь певица находится дома, но ей некогда скучать. Она то наряжает с дочкой, то посещает вечеринки. А 9 сентября артистка занялась йогой. При этом она устроила фотосессию, представ в белых лосинах и лифе. Девушка то делала изгиб, то стояла в позе «кошечки», засветив пышный бюст.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Нюша. Многие заметили, что у нее округлился живот, но он не мешал ей заниматься. При этом фигура певицы стала более округлой. «Какая ты молодец!», «Даже пятки загорели», «Вот это ложбинка», «Ты стала такая сочная и мягкая, особенно ноги», «Как наклонилась», «Какая гибкость», «Фигурка такая плюшевая», «Какая помпоня», — прокомментировали пост подписчики.

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