«А бюст как налился»: беременная Нюша в бархатном платье показала свои «аппетитные» бедра

Нюша не скрывает, что всегда мечтала о семье. Она долгое время хранила личную жизнь в тайне. Однако поклонники знали о ее романе с Егором Кридом, но у них дело до свадьбы так и не дошло. Певица стала женой Игоря Сивова, кавээнщика и бизнесмена. А потом у пары появилась дочка Симба. Артистка без проблем справилась с ролью мамы. А недавно стало известно, что супруги снова готовятся к пополнению.

Пока Нюша не рассекречивает пол будущего ребенка. При этом она ведет активный образ жизни. Певица часто путешествует, посещает вечеринки и устраивает фотосессии. На этот раз она принарядилась и сняла себя на видео. Артистка облачилась в силуэтное платье из синего бархата. Наряд на тонких бретельках подчеркнул не только ее округлившийся живот, но и пышные бедра.

Поклонники заметили, что фигура Нюши преобразилась. Многие отметили, что ей идет беременность. Певицу одарили комплиментами. «Вам идет беременность», «Судя по форме животика будет мальчик», «Такая красивая», «Вот это объем», «И бюст налился и бедра», «Красивое платье, уже животик такой ух», «А бюст как налился», «Очень красивая», «Само очарование», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.