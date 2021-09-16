«Гонщица»: Лазарев заснял, как подросшая дочка в нежно-розовом платье веселится на отдыхе

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он дважды ездит на «Евровидение», но так и не завоевал победу. Однако певец привык покорять публику. В его копилке множество наград не только в музыкальной сфере, но и актерской. Лишь о личной жизни артист долгое время умалчивал. Но теперь он уже не скрывает, что растит сына Никиту и дочку Анну. Недавно он отвел старшего наследника в школу, а вот девочку — в садик.

Если первое время Сергей не показывал дочку, то недавно даже появился с ней на красной дорожке «Новой волны». Со своим сыном певец даже выступил на одной сцене. Артист недавно решил продлить наследникам лето. Он приехал с ними в Турцию. Очередной вечер у них выдался очень насыщенный. Лазарев запечатлел, как дочка в нежно-розовом платье и с хвостиком-пальмой на голове веселится.

Сначала Анна приняла участие в битье тарелок. При этом она была очень меткой. Потом папа заснял, как кроха каталась на игрушечном мотоцикле, а затем пересела на самолет.

«Гонщица», — назвал ее певец.

Никита тоже не отставал от сестры и играл с ней. Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Сергей очень заботливый папа. Другие одарили комплиментами его подросшую дочку, которой уже около трех лет. Напомним, что в одном из интервью артист признался, что детей ему родили суррогатные мамы.

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