Сергей Лазарев показал, как дочка в клетчатом платье с воротником «Клодин» повеселилась с братом

Певец сводил наследников на детский праздник, где Анна и Никита смогли пообщаться со сверстниками.

Сергей Лазарев является одним из самых известных исполнителей. Больше 20 лет он выступает на сцене. Певец собирает полные залы поклонников и любит отрабатывать любой номер на 100%. А вот личную жизнь он оберегает от внимания. Недавно артист встретился с экс-возлюбленной Лерой Кудрявцевой на «Новой волне». Там же он выступил со своей подругой Ани Лорак. Для его дочки Анны там в Сочи состоялась первая красная дорожка.

Отметим, что Сергей прятал своих детей. О его сыне Никите не было известно три года. А потом певец рассказал, что у него растет дочка. Теперь он уже часто появляется на публике с наследниками. На этот раз артист привел их на детский праздник. Анну он облачил в клетчатое платье с воротником «Клодин». Малышка устроила на танцполе зажигательные танцы.

«Туса в разгаре», — отметил Лазарев.

Никита тоже не отставал от сестры. Он танцевал, а потом решил удивить папу. Мальчик отправился к аниматорам и позволил покрасить ему волосы.

«Ты волосы хочешь покрасить?» — спросил его папа. «Да! В белый!» — ответил малыш. «Да у тебя и так белый, Никит!» — заметил Сергей. «Ну и что!» — продолжил настаивать Никита.

В итоге его волосы стали розового и зеленого цветов. Он продолжил танцевать с другими детьми и сестренкой, которая нисколько не стеснялась публики.

«Понеслась», — заявил артист.

Поклонники восхитились детьми певца. Многие не перестают удивляться тому, как они похожи на папу. Напомним, что Лазарев признавался, что детей для него родили суррогатные мамы. Воспитывать их ему помогает Валентина Викторовна — бабушка малышей.

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