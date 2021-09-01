Семья в сборе: дочка Лазарева в платье в цветочек и розовой косухе проводила брата в школу

Певец вместе со своей мамой Валентиной Лазаревой отметился на школьной линейке. В этом году 1 сентября Никита пошел в первый класс, а Аня — в садик.

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Недавно он выпустил новый трек с Ани Лорак. Певец старается не только не работать, но и уделять время семьей. После расставания с Лерой Кудрявцевой он стал скрывать личную жизни, но потом выяснилось, что артист воспитывает сына Никиту. Спустя время у него появилась дочка Анна. В одном из интервью он признался, что малышей ему родили суррогатные мамы.

В этом году Сергей привез наследников в Сочи на «Новую волну». Там Аня впервые предстала на красной дорожке. А ранее певец устроил сыну дебют на сцене, спев с ним дуэтом. И вот 1 сентября в их жизни настал новый этап. Лазарев вместе со своей мамой Валентиной привел детей в школу. Его сын отправился в первый класс. Он предстал в стильном костюме. А вот Аня облачилась в платье в цветочек и розовую косуху. Она проводила брата и сама впервые пошла в садик.

Мама артист призналась, что это особенный день, так как ко всему прочему еще одна ее внучка, дочка брата Лазарева, отправилась учиться в институт.

«У меня сегодня праздник в тройном размере: сад, школа, институт! У всех моих любимых внуков новая ступень, новые впечатления, новое окружение. Хочу пожелать им, чтоб адаптация прошла на ура!» — написала она.

«Ну, вот и 1 класс! Как быстро летит время! Это новый этап для Никитки! Новые друзья! Новые успехи! Горжусь и люблю! Ну, а Анютка в новый детский сад! Мои любимки, удачи вам и новых свершений!» — присоединился сам певец.

Поклонники восхитились наследниками Сергея. Многие одарили его комплиментами. «Боже, какая прелесть! Желаю Никите успехов в учебе, а Анечке отличных дней, проведенных в детском саду!», «Сережа! Какой вы замечательный отец!», «Как время быстро летит», «Все в папу, прелестные», «Классная семья», «Счастливые», — прокомментировали пост подписчики.

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