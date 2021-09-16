«Настоящая?»: Рудова в шелковом платье с ошеломительным декольте оголила пышную грудь

Наталья Рудова уже много лет строит карьеру в кино. Ей удалось сняться в разных проектах, включая «Татьянин день», «Молодежка», «Бихэппи». Порой актрисе приходится сниматься обнаженной. Стоит отметить, что в 38 лет она может похвастаться стройной фигурой. Но по ее словам, оголяться на камеру ей не очень комфортно. Однако поклонники этого не замечают.

В обычной жизни Рудова часто носит откровенные наряды и регулярно позирует в бикини. Недавно актриса похвасталась, что похудела, поэтом старается чаще делиться новыми фото. На этот раз блондинка опубликовала видео, на котором запечатлена за столиком в ресторане. Наталья позировала в шелковом платье кремового цвета с ошеломительным декольте. Наряд едва прикрыл ее пышный бюст.

«Теплого, летнего, дуновения морского ветерка, вам в души», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит актриса. многие осыпали ее комплиментами. «Взгляд, как будто вы увидели его», «Наталья, какая вы красивая», «Просто нереальная», «Настоящая?», «Вот это дыньки», «Сладкая ложбинка, просто манящие шарики», «Бывают же такие красотки», «Ну просто умопомрачительная девушка», «Словно видение чистой красоты», — прокомментировали пост подписчики.

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