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«Ой, хорошо!»: Рудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудь

Кадрами блондинка поделилась в микроблоге.

«Ой, хорошо!»: Рудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудь
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свое 38-летие. О личной жизни ничего не рассказывает, но поклонников у нее много. Эффектная блондинка периодически дразнит мужскую часть своих фанатов откровенными кадрами, позируя в бикини. На этот раз она прогулялась в белой майке без лифчика.

«Ой, хорошо!» — с улыбкой сказала Рудова.

Напомним, недавно Наталья вернулась из отпуска, который провела в Европе. После этого актриса решила сесть на диету, чтобы избавиться от лишних, по ее словам, шести килограммов. Ранее звезда заявляла, что пышные формы у нее появились из-за набора веса.

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