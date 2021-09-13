«Ой, хорошо!»: Рудова прогулялась в майке без лифчика, засветив пышную грудь

Минувшим летом Наталья Рудова отметила свое 38-летие. О личной жизни ничего не рассказывает, но поклонников у нее много. Эффектная блондинка периодически дразнит мужскую часть своих фанатов откровенными кадрами, позируя в бикини. На этот раз она прогулялась в белой майке без лифчика.

«Ой, хорошо!» — с улыбкой сказала Рудова.

больше по теме Наталья Рудова приоткрыла пухлые губки и пленила роскошным декольте Актриса сделала эффектное селфи.

Напомним, недавно Наталья вернулась из отпуска, который провела в Европе. После этого актриса решила сесть на диету, чтобы избавиться от лишних, по ее словам, шести килограммов. Ранее звезда заявляла, что пышные формы у нее появились из-за набора веса.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.