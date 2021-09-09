«Стареть вообще собираешься?»: Наталья Рудова восхитила свежим видом в платье с глубоким декольте

В одной из последних публикаций личного микроблога артистки Натальи Рудовой появилась запись, в которой знаменитость засветила упругую грудь в платье с игривым бантиком.

Наталья облачилась в белоснежное с воланами платье. Плотный корсет обхватил талию артистки. А рукава-фонарики оголили соблазнительные плечи Рудовой. Декольте исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» подчеркнула вырезом и бантиком. Тоненькие нити акцентировали внимание поклонников на пышном бюсте артистки.

Наталья позировала в ресторане под открытым небом. Рудова слегка наклонилась вперед к камере и похвасталась белоснежной улыбкой. Сочные грудь и губки актрисы произвели впечатление на фолловеров эффектной блондинки.

«Ты стареть вообще собираешься? Просто девочка-бомба», «Эффектная», «Красотка, всегда восхищалась этой блондинкой, красотка от природы», «Надеюсь, Наташенька, тебя тоже кто-то приручит», «Вкусняшка-няшка!», «Бывают же такие красивые дамы», «Какая нежность», «Дерни за веревочку, грудь и откроется», — написали поклонники Натальи в комментариях под фото.

Напомним, ранее актриса в мини-бикини похвасталась стальным прессом. Рудова призналась, что уже сбросила несколько килограммов после отдыха.

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