Как завещала Бузова: Рудова в мини-бикини показала, как появляется пресс на животике

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Молодежка» Наталья Рудова завоевала любовь фанатов не только как талантливая актриса театра и кино, но и благодаря своей яркой внешности, харизме, чувству юмора. Обожают поклонники и ее снимки в купальниках, постоянно требуя все нового и нового откровенного контента.

На этот раз Рудова решила не только похвастаться идеальными формами в мини-бикини, но и продемонстрировать свою «сверхспособность». Она запечатлелась на видеоселфи, демонстрируя рельефный пресс.

«Вот так могу в 7 утра напрячь пресс!», — похвасталась красотка.

При этом девушка не является частым гостем фитнес-клубов и тренажерных залов. Как и другая актриса, певица Ольга Бузова. Накануне она тоже щегольнула плоской талией, оказавшись в спортзале в полночь и предварительно втянув живот.

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