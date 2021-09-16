«Сама залюбовалась»: Бузова в кроп-топе сверкнула налившимся бюстом, встав на четвереньки

Телеведущая поделилась кадрами с танцевальной репетиции, во время которой не скрыла свои прелести.

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру не только телеведущей, но и певицы. После развода с Дмитрием Тарасовым ее популярность возросла в разы. Она получает премии, блистает на красных дорожках и регулярно появляется на вечеринках, где общается с именитыми артистами. В этом году блондинка снова пережила расставание. Она порвала отношения с Давой, что снова дало ей толчок для работы.

После насыщенного лета, которое Ольга провела на съемках разных проектов, она начала активно готовиться к большому концерту. При этом она выпускает новые песни, участвует в фотосессиях. Недавно телеведущая удивила поклонников, устроив танцы на пилоне. А вот теперь Бузова поделилась кадрами с танцевальной репетиции. Она предстала в джоггерах и кроп-топе. Артистка продемонстрировала плоский живот.

Позже она встала на четвереньки и наклонилась к камере. Ольга сверкнула налившимся бюстом. Она не скрывает, что поправилась за последние месяцы. Но поклонники удивились ее преобразившейся фигуре.

«Какая Оля, просто шикарно», «А зачем так вставать? Хвастается ложбинкой?», «Грудь нараспашку. Сама залюбовалась», Опять светит прелестями», «Какая ты стала, прям смак», «Фигура загляденье, не смейте худеть», «Показала себя со всех сторон», «Ну это смело», «Словно для кого-то, да?», «Откуда такой бюст нарисовался?», «Уже и наклонилась и грудью сверкнула, ох», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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