«Девушка с обложки»: Бузова снялась в алом костюме с брюками клеш и трендовых ботинках

Ольга Бузова не скрывает, что любит удивлять публики. Она часто появляется на премиях и красных дорожках в вечерних платьях с длинным шлейфом или броских сценических нарядах. Артистка всегда много внимания уделяла имиджу. Она без проблем меняет прически, регулярно красится в новые цвета и не боится экспериментов. Минувшим летом артистка регулярно снималась в новых проектах и каждый день меняла наряды.

больше по теме Стильно и элегантно: Ольга Бузова отметилась в сливочном жакете и актуальных джинсах клеш Телеведущая выбрала модный наряд для насыщенного дня.

Теперь Ольга находится в Москве, но она едва находит время на отдых. Телеведущая каждый день ездит на съемки. На этот раз она поделилась кадрами с новой фотосессии для глянца. Девушка примерила алый костюм с жакетом и брюками клеш. Наряд дополнил белый галстук и ботинки на тракторной подошве, которые актуальны в этом сезоне. Также ее образ дополнила длинная коса до пят.

«Девушка с обложки», — заявила звезда.

Во время съемок Бузова примеряла и другие наряды, включая белый брючный костюм. Она получила множество комплиментов. Однако нашлись и те, кто посчитал наряд звезды слишком странным. «Очень идет! Лучшая!», «Оля, ты огненная просто», «Шикарная, стильная, модная», «Как тебе идет красный», «Коса — это жуть и позы не очень», «35 лет, а все туда же», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.