«Спасибо, что в трусиках»: Бузова в алом топе-бра и юбке плиссе игриво обнажила «сдобные» бедра

Ольга Бузова является одной из самых известных и успешных персон в России. После развода с Дмитрием Тарасовым она не только стала певицей, но и попробовала свои силы в ресторанном бизнесе. А в этом году телеведущая рассталась с Давой. Она снова направила энергию на работу и только за одно лето снялась в нескольких проектах, при этом звезда успела отдохнуть в Италии и Греции.

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Теперь Бузова готовится к большому концерту. Она уже выпустила новый трек «Без дел». А после насыщенных фотосессии и репетиций она презентовала песню на площадке канала «Музыка Первого». На сцену артистка вышла в алом топе-бра и кожаной мини-юбке плиссе. Наряд дополняли белые ботинки на шнуровке. Ольга также сделала объемную прическу и яркий макияж. Она устроила зажигательные танцы, засветив красоту своих ног.

Не только ведущие, но и поклонники оценили дерзкий образ Бузовой. Многие заметили, что она так активно двигалась, что засветила бедра. Кадры взбудоражили пользователей Сети.

«Такая красотка», «Очень органично смотришься», «На сцене эти длинные ноги», «Оля, как же ты хороша», «Спасибо, что в трусиках», «Похоже, градус повышен. Сцена почти полыхает», «Оля, какая ты женственная стала», «Бедра такие сдобные и юбка их не скрыла», «Такие опасные движения», «Это смотрится сильно», — прокомментировали кадры подписчики.

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