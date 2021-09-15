«Что она творит!»: Бузова устроила танцы в смелом боди, от души сверкая «ложбинкой греха»

Ольга Бузова привыкла удивлять поклонников не только своими талантами, но и образами. Не раз на красной дорожке ее можно было увидеть в платье с длинным шлейфом или в царском образе. В свои 35 лет телеведущая старается всегда выглядеть безупречно. При этом она регулярно появляется на публике, демонстрируя новые наряды. По ее словам, к каждому выходу в свет нужно относиться как к дебюту.

С наступлением осени Ольга заверила, что до последней возможности будет носить короткие платья и юбки. Она намеревалась продлить лето. И хоть прохладная погода ей долго ходить без куртки, во время съемок артистка продолжает блистать в броских нарядах. На очередной фотосессии Бузова перемерила порядка трех нарядов, но в итоге отдала предпочтение кожаным шортам-бермудам и жакету с бахромой, под который надела смелое боди с декольте.

Ольга стала красоваться на камеру. Она даже наклонилась, крупным планом показав свой налившийся бюст. Потом телеведущая стала танцевать.

«Для тех, кто просил без фильтров», — отметила звезда.

Поклонники были поражены тому, как преобразилась артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Бомба просто», «Что за богиня?», «Откуда эти два бугра соблазна?», «Что она творит!», «Ох, теперь такая ложбинка, закачаешься», «Когда драники пошли куда но», «Ну Оля, сама любуешься? Не грудь, а яблочки», «Ну еще попрыгай, все уже увидели декольте», «Надо же, как оделась», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.