Стиль и грация: Подольская в топе и юбке с разрезом похвасталась осиной талией на сцене

Певица выступила на премии Fashion People Awards вместе с мужем. Она спела дуэтом с Владимиром Пресняковым.

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Она не скрывает, что порой и у них бывают недомолвки, но в последнее время певица демонстрирует настоящую идиллию в семье. Она растит шестилетнего сына Артемия. А почти год назад артистка родила второго ребенка — сына Ивана. После этого радостного события она приложила силы, чтобы вернуться в форму.

Минувшим летом Наталья несколько раз ездила на море. Она путешествовала вместе с наследниками. Певица лишь недавно вернулась домой с гастролей. 15 сентября она провела насыщенный вечер. Сначала артистка появилась на вечеринке, которую устроило «Русское радио». Там она отметилась в золотом плаще. А потом Подольская вместе с мужем пришла на премию Fashion People Awards.

Певица для появления на сцене выбрала топ и юбку миди с разрезом. Наряд подчеркнул осиную талию молодой мамы. Также она продемонстрировала стройные ноги. Наталья спела в дуэте с Владимиром. Также им вручила одну из наград ведущая Юлия Барановская. Она поздравила супругов, так как скоро их младшему сыну исполнится годик.

Поклонники одарили пару комплиментами. Многие также восхитились тем, как выглядит Подольская. «Ох, как хороша», «Вроде простой наряд, но вы в нем богиня», «Какая вы стройная», «Вова оценил вашу красоту. Смотритесь бесподобно», «Ну какая пара, какие голоса», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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