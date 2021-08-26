«Просто обалденно»: Наталья Подольская примерила длинное стеганое пальто в белом цвете

Наталья Подольская не скрывает, что следит за своей внешностью. Уже длительное время она счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. У пары подрастает сын Артемий, а в прошлом голу певица родила второго наследника Ивана. Примечательно, что она почти не была в декретном отпуске. Артистка занялась фигурой и похудела за считанные месяцы. Теперь она с радостью пополняет гардероб новыми нарядами.

На днях Подольская вернулась после отпуска в Москву. Почти все лето она отдыхала на морях. Однако уже скоро наступит 1 сентября, а также осень. Певица решила заранее подготовиться к холодам. Она заехала в магазин и примерила теплое стеганое пальто белого цвета. Наталья полюбовалась на себя в зеркало.

«Зима не за горами! Я зашла в любимый магазин пуховиков. Новая коллекция. Мамуле вот такой пиджачок, а мне такое пальто», пояснила звезда.

Потом она запечатлела свою маму Нину Антоновну, которая облачилась в стеганое пальто-пиджак серебристого оттенка.

«Мамочка моя! Вот такая красавица! Очень красиво, просто обалденно», — восхитилась артистка.

Поклонники одарили комплиментами Подольскую. Многие отметили, что пальто стильно выглядит и очень ей идет. Другие поразились тому, как она похожа с мамой. «Очень мило, что вы заботитесь о маме», «Красивые пальто», «Не то что не за горами, а вот-вот», «Классно, что у вас такая компания на шопинге», «Как вы нашли такое элегантное пальто? Просто находка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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