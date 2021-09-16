Постройневшая Анфиса Чехова в платье-сетке не скрыла гром-бедра на ковровой дорожке

Анфиса Чехова уже длительное время работает на телевидении. Она прославилась, когда вела передачу для взрослых. Но в последние годы Анфиса предпочитает вести уже проекты, которые посвящены моде и другим темам. Более того, она часто путешествует и появляется на разных мероприятиях. При этом телеведущая знает, что многие восхищаются ее фигурой. Она сама даже посвящала оду своей пятой точке.

Почти все лето Анфиса ездила по США. Она лишь недавно вернулась в Москву. Накануне телеведущая появилась на премии Fashion People Awards. Для выхода на красную дорожку она выбрала смелый наряд. Чехова дефилировала перед камерами в нижнем белье и прозрачном платье-сетке. Босоножки на каблуке дополнили женственный лук. Она сделала гладкую укладку и макияж с акцентом на глаза.

«Вчера на премии Fashion People Awards я решила похулиганить в стиле недавно прошедшего Met Gala, где самым популярным нарядом были трусишки, торчащие сквозь прозрачные наряды», — призналась звезда.

Более того, Анфиса призналась, что похудела. Она похвасталась рельефными формами. Поклонники пришли в восторг от того, как телеведущая выглядит. «Какой потрясающий образ! Просто бомба!», «Интересно, у меня тоже талия 71, но у вас она выглядит тоньше, чем у меня», «Боже заклинаю, ходите так всегда», «У вас прекрасный образ! Вы очень гармоничны!», «Платье зачетное.. Мне нравится», — прокомментировали кадры подписчики.

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