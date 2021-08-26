«Красиво задрала ножки»: Анфиса Чехова в необычном купальнике засветила свою «сдобу» на яхте

Анфиса Чехова знакома публике, так как не раз участвовала в разных проектах и в свое время вела передачу для взрослых, благодаря которой и стала знаменита. Теперь телеведущая часто путешествует по миру и отдыхает на дорогих курортах. Более того, она этим летом устроила себе путешествие по США. Анфиса всегда обладала нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть стильно.

Вот уже несколько дней Анфиса находится во Флориде. Она устроила себе морскую прогулку на яхте. Телеведущая решила порадовать поклонников пикантными снимками и стала позировать в необычном слитном купальнике с глубоким декольте и нежным узором. Чехова легла и задрала ножки, показав загорелые бедра. Потом она кокетливо присела на коленки на палубе, демонстрируя талию.

«Я выбрала такой путь! Мне нравится считать, что мой дом наша Планета, а не один город на карте! Я так построила свою жизнь, что могу себе это позволить. И, уезжая из города своего рождения я продолжаю так же жить, работать, строить свой быт и досуг», — отметила звезда.

Поклонники были впечатлены увиденным. Многие одарили комплиментами телеведущую. «Купальник классный, огонь», «Анфиса, вы волшебная», «Шикарные ножки», «Булки напоказ», «Сдобная девочка», «Красиво задрала ножки», «Вызываете желание», «Просто бесподобная женщина», «Мне нравится ваша фигура», «Путешествуйте, что еще делать», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: