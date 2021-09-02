«Нежилась в океане с молодым другом»: Чехова в бикини показала откровенное фото

Анфиса Чехова вновь отдыхала на курорте. Правда, 1 сентября телеведущая вернулась в Москву, но снимками с морского побережья Майами продолжает делиться в своем микроблоге. На этот раз Чехова показала кадры, на которых позировала в бикини рядом с молодым человеком.

«Прогуляла первое сентября! Да, да, нежилась в океане с молодым красивым другом», — написала Чехова.

А не торопилась Анфиса на день знаний на школьную линейку, потому что ее девятилетний сын Соломон пока будет у бабушки и дедушки в Грузии. Позже отец привезет его в Москву.

«Всем родителям, проводившим сегодня своих школьников в новый учебный год, желаю спокойствия и терпения, вот прямо как у меня на этих фото», — написала Чехова.

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