«Ох, как ногу задрала»: Бузова в микрошортах грациозно изогнулась на полу, выставив свою «сдобу»

Ольга Бузова привыкла к тому, что ее зачастую критикуют. Она предпочитает не обращать внимание на злопыхателей. В этом году телеведущая рассталась с Давой. Она первое время переживала из-за случившегося, но потом стала больше внимания уделять работе. Она только минувшим летом снялась в двух новых проектах и даже снова стал играть в театре. У нее не было времени на тренировки, поэтому вскоре звезда не смогла скрыть, что поправилась.

Однако Ольга продолжает носить мини-юбки и облегающие наряды. Она готовится к большому концерту, поэтому у нее почти нет свободного времени. А также телеведущая начала танцевать на пилоне. Вновь не все одобрили ее выбор, но артистка продолжила тренировки. На новых кадрах она обнажила ноги в микрошортах.

«Мне тут написали, что у меня нет пластики, что я стриптизерша. Ну, в общем, такую чушь. Да, у меня нет пластики, поэтому я занимаюсь. У меня уже третье занятие. И пластика, она придет. Я в это верю. Поэтому пока просто наблюдайте за тем, как я становлюсь лучше. Конечно, итоговый результат покажу позже», — заявила звезда.

Потом Ольга легла на пол, поджав коленку. Она выставила напоказ свои бедра. Телеведущая грациозно позировала и потом встала на колени.

«Я умница, я умница! Какой это тяжелый вид спорта! Все кто пишут: пилон, стриптизерша — настолько узко мыслят. Это спорт, это пластика, это грация, это сексуальность, где тренируется все тело», — пояснила девушка.

Поклонники восхитились тем, как старается звезда. При этом многие также заметили, что ее формы стали более привлекательными. «Ну хоть есть, что показать», «Какой персик», «Ох, как ногу задрала», «А зачем так томно говорить?», «Для кого такие старания?», «Ну теперь точно стриптизерша», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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