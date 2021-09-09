«Какие виды»: Бузова в мини-шортах и на каблуках грациозно блеснула упругими бедрами на пилоне

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она успела попробовать свои силы в разных сферах. Звезда «Дома-2» стала телеведущей, а потом актрисой и певицей. Не раз блондинка участвовала в телевизионных шоу, где ей приходилась то демонстрировать акробатические трюки, то кататься на фигурных коньках. В этом году ведущая много путешествует и снимается в разных проектах.

Вот уже несколько дней Ольга интригует поклонников. Она делится кадрами с тренировок, где танцует на пилоне. На этот раз телеведущая облачилась в боди и черные мини-шорты, добавив к наряду туфли на каблуке. Она покрасовалась в раздевалке, а потом отправилась в зал.

«Нет времени ничего объяснять. Иду к педагогу. Ой, какой кайф, просто», — поделилась звезда.

Сначала Бузова изгибалась у зеркала, демонстрируя пластичность. Потом она продемонстрировала танце на пилоне, сделав прокрутку с одной выпрямленной ногой. Артистка стала исполнять танец, делая сексуальные движения и прогибы.

«Настало время почувствовать себя сексуальной девушкой, а не только человеком с фамилией Бузова», — отметила она.

Поклонники стали обсуждать танец знаменитости. Некоторые посчитали, что ей не хватает растяжки и пластичности. «О нет, мои глаза», «Оля, не смешите публику. Не ваше это. Здесь нужна пластика и гибкость», «Носочек тяни Оля», «Какие виды», «Хватит ее критиковать, старается», «Ауф, каков вид», «Ноги красивые, но на этом все», «Бедра показала и хватит», — прокомментировали пост подписчики.

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