Летящей походкой: Ольга Бузова в кожаном платье бэби-долл едва прикрыла пополневшие ноги

Ольга Бузова является одной из самых известных девушек в стране. Она уже участвовала в ряде шоу, включая «Ледниковый период». Сама актриса вела «Дом-2», но в этом году покинула пост, принесший ей популярность. Она стала чаще путешествовать и снялась в новом проекте в Африке, а также стала наставницей в шоу «Х-Фактор» в Беларуси. Теперь она готовится к большому концерту в Москве.

Порой Ольга едва находит время на отдых. Она успевает за день совершить несколько перевоплощений. Так 11 сентября артистка не только выступила на «Модном приговоре», но и увиделась с Тимуром Батрутдиновым на Comedy Club. А вот вечером телеведущая оказалась на очередных съемках. На этот раз Бузова заинтриговала поклонников, позируя в кожаном мини-платье с игривой юбкой и на каблуках на фоне светящихся корейских символов.

Звезда продефилировала перед камерой, засветив мощные бедра и пополневшие ноги. Ольга признавалась, что поправилась. На этот раз поклонники заметили, что формы артистки стали более объемные.

«Ну просто нереальная красотка», «Оля, какая ты стала дива», «Очень сочные ножки», «Мне образ понравился», «Декольте даже», «Оля, покоряешь взоры», «Какой стан, очень красиво», «Талия есть и ножки красивые», «Ты прекрасна, Оль, и на фоне корейских букв!», «Наряд прям микроскопический», «Куколка», — прокомментировали пост подписчики.

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