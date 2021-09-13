Съемка 18+: Бузова в кружевных колготках призывно блеснула прелестями на заднем сидении машины

Ольга Бузова является одной из самых популярных персон в России. Она уже выступала на премиях и фестивалях. Недавно артистка вернулась из Сочи, где блистала на «Новой волне». Примечательно, что часто поклонники удивляются слишком откровенным нарядам знаменитости. А минувшим летом Ольга еще и поправилась, но это не мешает ей носить женственные и порой дерзкие образы.

Несмотря на то, что Бузова отснялась в разных проектах, у нее работа не заканчивается. Теперь она готовится к большому концерту. Накануне телеведущая снялась в фотосессии. Теперь она поделилась эротическими видео. В полумраке проходили пикантные съемки, на которых артистка позировала в мини-юбке и кожаном жакете. Кружевные колготки подчеркнули ее ножки. Она сидела на заднем кресле автомобиля и позировала, засветив свои прелести.

Также часть съемки прошла в спальне. На этот раз Ольга уже в трусиках-шортах и топе прыгала на постели, сидя на коленках. Она блеснула рельефными бедрами.

Поклонники были сражены увиденным. Многие были удивлены тому, как выглядит звезда. «Боже, какая красота!», «Совсем стыд потеряла», «Такая эротичная съемка на заднем сидении», «Это что за прыжки в постели?», «Оля, пора бы успокоится», «Угомонись», «Простите, конечно, но наряд эскортницы», «Кружевные колготки — так пошло», — прокомментировали кары пользователи Сети.

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