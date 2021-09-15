Екатерина Климова в трикотажном платье оверсайз кокетливо оголила бедро, позируя на камеру

Екатерина Климова играет в театре и снимается в кино. Поклонники не перестают удивляться тому, что актрис с годами не меняется. Дилогия «Мы из будущего» принесла ей известность. Также она снялась еще в десятках других кинокартин. При этом ей часто достаются роли романтических девушек.

Сама она несколько раз была замужем, но с последним избранником, Гелой Месхи, рассталась два года назад. У нее подрастают сыновья Матвей и Корней, а также дочка Изабелла. А вот старшая дочка Елизавета уже учится в вузе. Климова так молодо выглядит, что порой ее путают со старшей дочкой. На этот раз она приняла участие в фотосессии и примерила несколько образов.

Сначала актриса отметилась в струящемся шелковом наряде и сапогах. А вот потом Екатерина присела на спинку дивана. Она переоделась в трикотажное платье свободного кроя. Наряд позволил ей открыть не только стройные ноги, но и изящные бедра. Звезда рукой пыталась прикрыть свои прелести.

Однако поклонники пришли в восторг от красоты 43-летней артистки и ее точной фигуры. Климова сразила подписчиков своими формами. «Екатерина, вы просто шикарная девушка», «Вы так молодо выглядите, что назвать вас женщиной — кощунство», «Какие формы, вы богиня», «Эти ноги безупречные», «Зачем вы прикрываете бедро? Дайте полюбоваться», «Ох, Катя», «Красоты не отнять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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