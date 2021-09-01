Вся семья в сборе: Екатерина Климова и Игорь Петренко вместе проводили в школу сыновей Матвея и Корнея

Бывшие супруги Екатерина Климова и Игорь Петренко воссоединяются несколько раз в году.

Актриса Екатерина Климова рассталась с папами всех своих четверых детей, но умудряется поддерживать хорошие отношения с бывшими мужьями и встречается с ними по важным поводам. Первое сентября, несомненно, входит в число таких.

Двое из четырех детей Екатерины Климовой – сыновья Матвей и Корней – школьники. И именно их проводить в Ломоновскую школу пришли первого сентября оба родителя – мама Екатерина Климова и папа Игорь Петренко.

Судя по всему, звезды прекрасно общаются. На фотографиях, которым поделилась в сторис микроблога Екатерина Климова, Игорь Петренко выглядит очень счастливым. На одном из кадров актер запечатлен с подросшими сыновьями Матвеем и Корнеем. На другом – уже он сам фотографирует Матвея, Корнея и их старшую сестру Лизу на телефон.

Младшая дочка Екатерины Климовой Белла Месхи в школу пока не ходит, а старшая наследница актрисы от брака с Ильей Хорошиловым Елизавета уже студентка второго курса МГУ. Между тем, девушка со своими одноклассниками тоже пришла на школьную линейку, чтобы напутствовать родных братьев и других учеников Ломоносовской школы.

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