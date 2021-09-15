Настоящая леди: Климова в шелковом платье на запах и белоснежных сапожках сделала акцент на талию

Екатерина Климова уже давно снимается в кино и успела отметиться на съемках сериала «Бедная Настя», фильмов «Мы из Будущего» и «Грозовые ворота». При этом актриса успешно сочетает работу и материнство. У нее подрастают сыновья от Игоря Петренко, а также дочка Изабелла от Гелы Месхи. Лишь старшая дочка Елизавета уже учится в МГУ и живет самостоятельно. Поклонники не раз удивлялись тому, как молодо выглядит 43-летняя звезда.

Обычно Климова снимается не только в кино, но и для рекламных роликов. Также ее часто зовут на фотосессии. Она обладает стройной фигурой, поэтому для нее стилистам легко подобрать образы. Накануне она отметилась в силуэтном платье с необычным принтом.

А вот 15 сентября она снялась в фотосессии, позируя у зеркала в струящемся шелковом платье на запах. Наряд оливкового цвета дополнил тонкий ремешок, который сделала акцент на талии. Также белые сапоги на каблуке завершили образ.

Екатерина грациозно позировала, демонстрируя не только наряд, но и объемную укладку. Актриса подчеркнула свою стройную фигуру.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит многодетная мама. Она получила множество комплиментов благодаря своему образу. «Всегда восхищаюсь вашими талантом и красотой!», «Вам очень идет», «Какая вы красивая», «Наряд словно создан для вас», «Такая изящная и элегантная», «Это лучший образ», «Катя, вы само очарование», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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