Красные розы на коленях: старшая дочь Екатерины Климовой обнажила стройные ножки, позируя на постели

Старшей дочери актрисы Екатерины Климовой Елизавете Хорошиловой девятнадцать лет. Она – студентка МГУ и взрослый, самостоятельный человек. Уже довольно продолжительно время Елизавета Хорошилова встречается с молодым человеком, своим бывшим одноклассником. Судя по всему, отношения у них довольно серьезные.

Сейчас влюбленные вместе отдыхают в Хорватии, где наслаждаются друг другом, а также роскошной природой, погодой и Адриатическим морем.

Избранник Елизаветы Хорошиловой балует девушку во время каникул. Молодой человек преподнес возлюбленной букет красных роз. С ними Лиза Хорошилова запечатлелась для фото, которым поделилась в сторис микроблога.

В кадре видны длинные стройные ножки дочери Екатерины Климовой. Красные розы она кокетливо положила на колени.

Напомним, ранее Елизавета Хорошилова поделилась совместным видео со своим бойфрендом, показав его в полный рост. Стоит отметить, что Лиза крайне редко делится снимками с парнем в своем микроблоге. Но во время отдыха сделала исключение.

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