«Ургант, ты ждешь меня сегодня?»: Собчак в платье с глубоким декольте засветила белье

Ксения Собчак уже много лет работает на телевидении и знает большую часть отечественных знаменитостей. Она признавалась, что давно сколотила целое состояние, но при этом ей нравится работать, поэтому телеведущая продолжает снимать шоу, брать интервью и вести разные мероприятия. При этом жена Константина Богомолова всегда продумывает свои образы до мелочей. Она признавалась, что не считает себя красивой, но при этом отметила, что похорошела за последние годы.

Накануне Ксения поделилась кадрами с вечеринки, на которой повеселилась с мужем. Она была облачена в платье-бюстье и болеро с перьями. А вот 15 сентября телеведущая уже засняла себя в автомобиле. Она предстала в платье темно-синего цвета с узором и глубоким декольте. Собчак продемонстрировала бюст в черном эротическом бюстгальтере, а на ее шее красовалось золотое ожерелье.

«Новый день и сегодня вечером опять же мероприятие. Гриша Ургант, ты ждешь меня сегодня?» — сказала звезда.

Поклонники восхитились элегантным нарядом Ксении. Многие также оценили ее фигуру. Телеведущая показала, как можно подчеркнуть маленький бюст.

«Поразительно выглядите», «Ксения, фигура, макияж, прическа — все пожар», «Прекрасно выглядите, Ксюшенька», «Ксения, вы буквально светитесь», «Супер стиль», «Выглядите потрясающе», «Ну как хороша», «Клево выглядите, Ксения Анатольевна», «Какое белье! Точно к Урганту?», «Не прячьте красоту, у вас там лиф такой роскошный», «Соблазнительница», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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