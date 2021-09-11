«С праздником!»: Ксения Собчак озвучила «настоящий» возраст Виктории Бони

Светская львица Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня» подшутила над бывшей звездой «Дома-2» Викторией Боней.

Ранее модель в сторис Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена в окружении большого количества цветов. При этом в букете можно увидеть, как белыми розами на фоне алых выведены инициалы Бони — «В.Б.».

«Боне исполнилось 86 лет. С праздником!» Ксения Собчак

Напомним, что Виктории Боне сейчас 41 год. День рождения она отмечает в ноябре.

Добавим, что у Ксении Собчак и Виктории Бони очень напряженные отношения. К примеру, в прошлом году светская львица назвала бывшую звезду «Дома-2» тупой. Это случилось после слов Бони о том, что она не верит в существование коронавируса, считая его масштабным заговором против человечества.

Заметим, что Боня также язвительно отзывалась о Собчак. «У меня всегда было чувство уважения к ней. Я хорошо к ней относилась до определенного момента. А потом услышала ее слова о том, что она приглашает на показы только персон «голубых кровей», — говорила, в частности, о бывшей подруге телеведущая.

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